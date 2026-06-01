Per la prima volta si corre nella storia | Percorso vario con punti suggestivi

Mancano meno di quattro mesi alla gara con pettorale ’1’, e le iscrizioni sono in aumento. Per la prima volta nella storia, la corsa si svolgerà su un percorso vario e ricco di punti suggestivi. Il tracciato attraverserà diverse zone, offrendo un’esperienza diversa rispetto alle edizioni precedenti. La data dell’evento si avvicina e l’organizzazione sta finalizzando i dettagli logistici. Le autorità stanno monitorando il percorso per garantire sicurezza e ordine durante la competizione.

Foto Pierluigi Benini Mancano meno di quattro mesi, e le pulsazioni, per l’evento con pettorale ’1’, cominciano piano piano a salire. Parliamo dell’ Abbazia di Pomposa Half Marathon, dove per la prima volta (27 settembre), in occasione dei festeggiamenti per il millenario, l’Abbazia aprirà le porte a un evento podistico. Ventuno chilometri di corsa lungo un percorso unico, tra Pomposa e Codigoro, attraverso il Bosco Spada, le valli bonificate, i canali storici e la leggendaria Via del Sale. Gabriele Gardellini, responsabile della logistica e profondo conoscitore del territorio, sta ultimando i dettagli del percorso che affronteranno i runner: "Sarà un tracciato molto vario – dice –, totalmente piatto, parte e arriva all’ombra dell’Abbazia di Pomposa, il fulcro dell’evento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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