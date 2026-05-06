Il terremoto diventa un francobollo | è la prima volta nella storia repubblicana

Per la prima volta nella storia della Repubblica, in occasione del cinquantesimo anniversario di un terremoto, è stato emesso un francobollo dedicato all’evento. L’emissione rappresenta un omaggio simbolico al terremoto avvenuto nel 1976. La scelta di creare un francobollo per commemorare l’evento segna un momento unico nel settore filatelico. La cerimonia di presentazione si è svolta presso un centro postale.

Il cinquantesimo anniversario del terremoto si arricchisce di un altro momento storico. È stato emesso, infatti, un francobollo che ricorda simbolicamente il drammatico evento del 1976. La presentazione dell'iniziativa si è tenuta oggi, nel palazzo della Regione a Udine, alla presenza di diverse.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Notizie correlate

Stanotte una donna partirà per andare oltre la Luna per la prima volta nella storia. Si chiama Christina Koch. E la sua storia comincia molto prima del conto alla rovesciaPrima ancora di orbitare attorno alla Terra, Christina Koch ha scelto i posti più difficili del pianeta.

Leggi anche: Napoli, contro il Lecce per diventare leggenda: può essere la prima volta nella storia

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: L'Orcolat diventa un fumetto; Giappone, la sedia anti-terremoto che si trasforma in casco: l’invenzione tra design e sicurezza; Volti, memorie e tragedia: ricordare il terremoto del Friuli; Giorgio Vittadini: Quel terremoto in Friuli, primo esempio di sussidiarietà.

Gemona si ferma per il terremoto: la messa dei 50 anni diventa un abbraccio al Friuli | FOTOGEMONA DEL FRIULI – Una celebrazione carica di memoria, fede e gratitudine ha aperto la settimana più intensa delle commemorazioni dedicate ai 50 anni dal terremoto del Friuli. Nella caserma Goi-Panta ... nordest24.it

Ricostruzione terremoto Friuli 1976: rinascita di un popolo | Autonomia e solidarietà: un modello di comunitàTerremoto in Friuli del 1976: 50 anni dal modello di ricostruzione che fece la storia: rinascita, unità, bene comune (e Protezione Civile) ... ilsussidiario.net

QUANDO IL TEATRO DIVENTA COMUNITÀ: OMAGGIO A MARIO FRATTI Ricordo con emozione la celebrazione degli 80 anni di Mario Fratti, poco prima che il terremoto cambiasse per sempre il volto e l’anima della nostra città. In Consiglio comunale un oma - facebook.com facebook

A Gemona la messa solenne per i 50 anni dal terremoto del Friuli con Zuppi, Fedriga e le autorità regionali. #Friuli #Udine #Pordenone #Gorizia #Trieste #Cronaca #Inevidenza x.com