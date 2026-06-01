Peppe Servillo accompagnato dalla chitarra di Cristiano Califano | a Collestatte c’è Marcovaldo
Il 6 giugno, nei giardini comunali di Collestatte a Terni, si terrà un reading teatrale intitolato Marcovaldo. L’evento è organizzato dall’associazione culturale Paolo Taglioni. Peppe Servillo leggerà le pagine dello spettacolo, mentre Cristiano Califano suonerà la chitarra. La rappresentazione si svolgerà nel pomeriggio e sarà aperta al pubblico.
L’associazione culturale Paolo Taglioni organizza per il prossimo 6 giugno, presso i giardini comunali di Collestatte a Terni, un importante appuntamento culturale: il reading teatrale Marcovaldo con Peppe Servillo, accompagnato alla chitarra da Cristiano Califano.“L’evento – spiega. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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