Peppe Servillo accompagnato dalla chitarra di Cristiano Califano | a Collestatte c’è Marcovaldo

Notizia in breve

Il 6 giugno, nei giardini comunali di Collestatte a Terni, si terrà un reading teatrale intitolato Marcovaldo. L’evento è organizzato dall’associazione culturale Paolo Taglioni. Peppe Servillo leggerà le pagine dello spettacolo, mentre Cristiano Califano suonerà la chitarra. La rappresentazione si svolgerà nel pomeriggio e sarà aperta al pubblico.