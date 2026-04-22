L’omaggio a Lucio Dalla Il trio con Peppe Servillo

Da ilrestodelcarlino.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’edizione 2026 della rassegna musicale ‘Crossroads’ si svolgerà anche al Teatro Facchini di Medolla, dove sono previsti due concerti. Tra gli eventi, un omaggio a Lucio Dalla con un trio guidato da Peppe Servillo. La manifestazione, giunta alla ventisettesima edizione, si svolge in diverse città e propone vari spettacoli. La data e il programma dettagliato di ciascun concerto saranno comunicati prossimamente.

L’edizione 2026, la XXVII, del festival itinerante ‘ Crossroads ’ arriva anche al Teatro Facchini di Medolla che ospiterà due concerti. Il primo appuntamento è stasera alle 21 con ‘ L’anno che verrà ’: un omaggio alle canzoni di Lucio Dalla, eseguito da un trio dall’ormai lungo affiatamento, ossia il cantante Peppe Servillo, il sassofonista Javier Girotto e il pianista Natalio Mangalavite. Con la loro rivisitazione musicale, i tre artisti vogliono augurarci davvero che ‘sarà tre volte Natale e festa tutto l’anno’, come recita la celeberrima canzone di Dalla. La fama del casertano Peppe Servillo è legata anzitutto al suo ruolo di frontman degli Avion Travel.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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