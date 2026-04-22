L’omaggio a Lucio Dalla Il trio con Peppe Servillo

L’edizione 2026 della rassegna musicale ‘Crossroads’ si svolgerà anche al Teatro Facchini di Medolla, dove sono previsti due concerti. Tra gli eventi, un omaggio a Lucio Dalla con un trio guidato da Peppe Servillo. La manifestazione, giunta alla ventisettesima edizione, si svolge in diverse città e propone vari spettacoli. La data e il programma dettagliato di ciascun concerto saranno comunicati prossimamente.

L’edizione 2026, la XXVII, del festival itinerante ‘ Crossroads ’ arriva anche al Teatro Facchini di Medolla che ospiterà due concerti. Il primo appuntamento è stasera alle 21 con ‘ L’anno che verrà ’: un omaggio alle canzoni di Lucio Dalla, eseguito da un trio dall’ormai lungo affiatamento, ossia il cantante Peppe Servillo, il sassofonista Javier Girotto e il pianista Natalio Mangalavite. Con la loro rivisitazione musicale, i tre artisti vogliono augurarci davvero che ‘sarà tre volte Natale e festa tutto l’anno’, come recita la celeberrima canzone di Dalla. La fama del casertano Peppe Servillo è legata anzitutto al suo ruolo di frontman degli Avion Travel.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’omaggio a Lucio Dalla. Il trio con Peppe Servillo Notizie correlate Lucio&Lucio: omaggio a Lucio Dalla e Lucio Battisti tra musica e parole“Lucio & Lucio”, un omaggio a due leggende della musica italiana: Lucio Dalla e Lucio Battisti. Peppe Servillo e Pathos Ensemble: "Il Carnevale degli animali…e altre fantasie"Mercoledì 4 marzo (ore 21) sul palco dell’Auditorium Primo Maggio di Crevalcore (viale Caduti di Via Fani, 300) Peppe Servillo e Pathos Ensemble... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: L’omaggio a Lucio Dalla. Il trio con Peppe Servillo; Piazza grande: concerto omaggio a Lucio Dalla; Gianni Morandi ad Assago: Il mio auspicio per voi è: sorprendetevi; La musica incontra la magia delle candele: a Castrovillari tante Emozioni con l’omaggio a Lucio Battisti · LaC News24. Da Cesare Cremonini un omaggio a Lucio DallaUn tributo bolognese. L’omaggio di un grande cantautore bolognese del presente per uno dei monumenti senza tempo della musica, anch’egli nato a Bologna ma patrimonio di tutta Italia. Cesare Cremonini ... 105.net Omaggio a Lucio DallaDomani sera alle ore 21 il Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno ospiterà lo spettacolo a ingresso gratuito ‘Gloria Conti Canta Ciao Lucio’ promosso dal Comune e dall’Amat. Lo spettacolo, che sarà ... ilrestodelcarlino.it Lucio Dalla e Mauro Malavasi - con la partecipazione di Ron e di Gaetano Curreri in un paio di brani - scrivono, arrangiano e producono la colonna sonora della serie televisiva di Canale 5 "Mamma Lucia" con Sophia Loren, John Turturro e Edward James Ol facebook