A partire dal 1° giugno 2026, il sistema dei pedaggi autostradali subirà una modifica. I concessionari saranno tenuti a rimborsare gli automobilisti in caso di code o ritardi causati da congestioni sulla rete. La nuova normativa introduce un rapporto più diretto tra il pagamento del pedaggio e la qualità del servizio offerto, considerando anche eventuali disservizi. La misura mira a responsabilizzare i gestori delle autostrade, che dovranno garantire tempi di percorrenza più certi.

Dal 1° giugno 2026 cambia il rapporto economico tra automobilisti e concessionari autostradali. Il pedaggio non è più soltanto il prezzo d’accesso alla rete, ma diventa anche la misura di un servizio che deve essere garantito. Con la delibera 2112025 dell’Autorità di regolazione dei trasporti, il principio è chiaro: se la circolazione si blocca o i cantieri generano ritardi rilevanti, l’utente può ottenere un rimborso. Una novità attesa, che introduce una logica di responsabilità, trasparenza e maggiore tutela del consumatore. Resta però da capire quanto il sistema sarà davvero semplice, automatico e sostenibile per chi viaggia ogni giorno. Il pedaggio diventa servizio misurabile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Pedaggi, ora l’autostrada rimborsa le code: la svolta che mette sotto esame i concessionari

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