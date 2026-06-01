Da oggi è attivo il rimborso dei pedaggi autostradali per chi ha subito disservizi come blocchi del traffico o ritardi causati da cantieri sulla rete autostradale. Il ristoro è diretto e riguarda i viaggi interessati da questi problemi. Le modalità per richiederlo sono state rese note, permettendo ai cittadini di ottenere il rimborso senza complicazioni in presenza di disservizi verificatisi durante gli spostamenti.

Un ristoro diretto in caso di disservizi subiti durante gli spostamenti: scatta ufficialmente da oggi il rimborso dei pedaggi per blocco del traffico o ritardi legati ai cantieri sulla rete autostradale. In questa prima fase le disposizioni introdotte dall’ Autorità di regolazione dei trasporti con una delibera del 2025, per quanto riguarda i ritardi da cantieri, interesseranno solo i disservizi su percorsi che insistono interamente su tratte gestite dal medesimo concessionario. Se invece i cantieri sono presenti su tratte gestite da più concessionari, i rimborsi scatteranno entro il 1 dicembre 2026. Pedaggi autostrade: come funziona il rimborso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Pedaggi autostradali, scatta il rimborso: chi ne ha diritto e come chiederlo in caso di disservizi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Dal 2026 gli automobilisti bloccati in autostrada per traffico o cantieri potranno avere un rimborso

Notizie e thread social correlati

Pedaggi autostradali, dal 1° giugno scattano i rimborsi per traffico e cantieri: ecco chi ne ha diritto e come funzionanoDal 1° giugno entreranno in vigore i rimborsi per chi ha subito costi aggiuntivi a causa di traffico intenso e lavori in corso sulle autostrade.

Temi più discussi: Autostrade italiane: rimborsi per ritardi da cantieri e blocchi; Pedaggi autostradali, dal 1° giugno scattano i rimborsi per code e cantieri: Ma ancora nessuna istruzione per gli automobilisti; Cantieri e code in autostrada, via ai rimborsi dei pedaggi: quando spettano e come fare per averli; Pedaggi autostradali, ecco i rimborsi per traffico, file e cantieri: come ottenerli e da quando scattano.

Autostrade: primo giugno, scatta il rimborso del pedaggio per traffico e cantieri. Gli automobilisti potranno ottenere un ristoro direttamente dai gestori autostradali per i disservizi subiti durante gli spostamenti. x.com

Autostrade, in coda per traffico e cantieri: da oggi scatta il rimborso del pedaggioScatta ufficialmente da oggi, lunedì, 1 giugno il rimborso dei pedaggi per blocco del traffico o ritardi legati ai cantieri sulla rete autostradale, con gli automobilisti che pot ... adnkronos.com

Autostrade, scatta il rimborso del pedaggio per ritardi e blocchi: cos'è, come funziona e chi è esclusoScatta ufficialmente oggi, lunedì 1 giugno, il rimborso dei pedaggi per blocco del traffico o ritardi legati ai cantieri sulla rete. msn.com