Un bambino si è smarrito in spiaggia nel litorale pisano ed è stato ritrovato dopo circa un’ora. La scomparsa ha generato una catena umana di ricerca tra i presenti. La vicenda si è verificata in una zona molto frequentata, con diverse persone coinvolte nel tentativo di rintracciarlo. Non sono stati segnalati feriti o incidenti durante le operazioni di ricerca. La situazione si è risolta con il ritrovamento del bambino, senza ulteriori complicazioni.

MARINA DI PISA(PI) – Bambino si perde in spiaggia e viene ritrovato dopo un’ora. Sono stati momenti di forte apprensione quelli vissuti nella tarda mattinata di domenica sul litorale marinese, dove un piccolo si è allontanato dalla madre tra la folla presente sulla spiaggia, facendo scattare immediatamente le ricerche. L’episodio è avvenuto intorno a mezzogiorno nella zona compresa tra i bagni Marta e Arlecchino, in una giornata caratterizzata da temperature estive e da una presenza particolarmente numerosa di persone sul litorale. La madre, accortasi dell’assenza del figlio, ha subito dato l’allarme, temendo che potesse essergli accaduto qualcosa. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Paura sul litorale pisano: un bambino sparisce tra la folla, catena umana per cercarlo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Oltre la campanella IC Niccolò Pisano – Litorale pisanoVenerdì 17 aprile si terrà l'ultimo incontro del laboratorio artigianale di aquiloni presso la scuola primaria Quasimodo a Calambrone.

Litorale Pisano: nasce il nuovo circolo di FdI, focus sul 118È stato costituito un nuovo circolo del partito di destra nel litorale pisano, con un focus particolare sulla gestione del servizio di emergenza 118.

Temi più discussi: Incendio sull’autobus, paura per i passeggeri: L’ha spento l’autista, ma così non ci siamo; Litorale dei bambini. Servizi, mare, spiagge ancora bandiera verde; Bambino si perde in spiaggia, i bagnanti si prendono per mano e formano una catena umana per ritrovarlo.

Incendio sull’autobus, paura per i passeggeri: L’ha spento l’autista, ma così non ci siamoL’episodio denunciato da Cgil, Cisl, Uil e Faisa è successo domenica. Sovraffollamento e climatizzazione: preoccupati per il parco mezzi ... msn.com

Nuova notte di paura sul litorale: Non possiamo continuare cosìPurtroppo il 2026 del Bagno Gabbiano parte così. Allerta gialla per il vento, uguale, danni sul litorale. È diventata purtroppo una litania per gli imprenditori balneari il fatto che, come si alza ... lanazione.it