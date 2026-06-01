Un uomo di 27 anni è stato arrestato a Verona dopo aver rubato alcune birre in un bar e aver minacciato la titolare. La donna ha riferito di aver subito le minacce mentre cercava di fermare il giovane che si era rifiutato di pagare le bevande. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto dell’uomo, che ora si trova in custodia.

Un arresto per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale, questo il bilancio dell’intervento della Polizia di Stato avvenuto questa mattina a Verona. Un cittadino marocchino di 27 anni è stato fermato dopo aver sottratto alcune bottiglie di birra da un bar e aver minacciato la proprietaria per trattenere la refurtiva. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato bloccato dagli agenti poco dopo il fatto e sottoposto a misura cautelare. L’intervento a Verona Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nelle prime ore della mattina, intorno alle 5.40, quando la Centrale Operativa della Questura di Verona ha ricevuto una chiamata di emergenza. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Paura per la titolare di un bar a Verona, minacciata da un 27enne che si rifiutava di pagare delle birre

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