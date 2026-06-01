Le qualificazioni del Premier Padel Roma sono terminate, lasciando fuori Sussarello-Stellato e Iriart-Salandro. In attesa dell’ingresso dei top player, le partite di martedì si svolgeranno sul campo Pietrangeli con Giulia Dal Pozzo e la spagnola Rodriguez, oltre a Marchetti-Borrero.

È partito il Major di Roma, una tappa fondamentale della stagione del Premier Padel. Chingotto e Galan, testa di serie numero 2 del torneo e vincitori delle ultime due edizioni al Foro Italico, cercheranno di vincere la quinta partita di fila contro Tapia e Coello. Nel femminile al momento sembrano imbattibili Bea Gonzalez e Paulita Josemaria, con Gemma Triay e Delfi Brea che devono trovare le contromisure per mantenersi sul tetto del ranking Fip. Intanto nei primi giorni al Foro sono previsti in campo tantissimi italiani. Nel femminile fuori la coppia formata da Sussarello e Stellato, eliminate da Castillon e Portillo con un netto 6-1 6-4. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Parte il Premier Padel Roma: Sussarello-Stellato e Iriart-Salandro sono fuori

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