Parata è la parola della settimana
Nella sera di venerdì, poco prima della mezzanotte, alcuni cavalli sono scappati da un recinto in un'area rurale. Le autorità sono intervenute per contenere gli animali e mettere in sicurezza la zona. Sul posto sono arrivati i servizi veterinari e le forze dell'ordine. Non sono stati segnalati feriti né incidenti stradali collegati alla fuga. I cavalli sono stati recuperati e riportati al loro allevamento. La situazione è sotto controllo.
Equini in fuga. Nella tarda sera di venerdì, poco prima della mezzanotte, durante i preparativi per la solenne parata militare del 2 giugno, di celebrazione dell’ottantesimo della Repubblica, un gruppo di cavalli imbizzarriti, spaventati dall’esplosione di alcuni petardi, è scappato a zampe levate dalle Terme di Caracalla, galoppando fra le automobili e i passanti, in direzione della via Cristoforo Colombo, notoria strada a scorrimento veloce. Più eloquente di qualsiasi analisi l’audio di accompagnamento a un video postato sulla pagina Instagram dei “tassisti notturni di Roma” da un esponente della categoria: «Glie se so’ persi i cavalli, aoh. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Sinfonia di parole crociate Settimana Enigmistica 4893
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Mamdani. Due settimane fa l’ufficio del sindaco ha pubblicato un video commemorativo della Nakba, una parola araba per catastrofe usata per descrivere lo sfollamento di circa 700.000 palestinesi durante la guerra arabo-israeliana del 1948 x.com
Lo scoppio dei petardi, poi la mandria di #cavalli che sfugge al controllo e scappa tra le strade della Capitale: è accaduto nella notte, durante le prove per la parata del #2giugno. Quattro i feriti. Il ministro della Difesa #Crosetto: Vicini al personale coinvolto. # facebook
È possibile/conveniente assistere alla parata del 2 giugno senza biglietto per la tribuna? reddit
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