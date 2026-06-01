Parata è la parola della settimana

Notizia in breve

Nella sera di venerdì, poco prima della mezzanotte, alcuni cavalli sono scappati da un recinto in un'area rurale. Le autorità sono intervenute per contenere gli animali e mettere in sicurezza la zona. Sul posto sono arrivati i servizi veterinari e le forze dell'ordine. Non sono stati segnalati feriti né incidenti stradali collegati alla fuga. I cavalli sono stati recuperati e riportati al loro allevamento. La situazione è sotto controllo.