Parata è la parola della settimana

Da liberoquotidiano.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella sera di venerdì, poco prima della mezzanotte, alcuni cavalli sono scappati da un recinto in un'area rurale. Le autorità sono intervenute per contenere gli animali e mettere in sicurezza la zona. Sul posto sono arrivati i servizi veterinari e le forze dell'ordine. Non sono stati segnalati feriti né incidenti stradali collegati alla fuga. I cavalli sono stati recuperati e riportati al loro allevamento. La situazione è sotto controllo.

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Equini in fuga. Nella tarda sera di venerdì, poco prima della mezzanotte, durante i preparativi per la solenne parata militare del 2 giugno, di celebrazione dell’ottantesimo della Repubblica, un gruppo di cavalli imbizzarriti, spaventati dall’esplosione di alcuni petardi, è scappato a zampe levate dalle Terme di Caracalla, galoppando fra le automobili e i passanti, in direzione della via Cristoforo Colombo, notoria strada a scorrimento veloce. Più eloquente di qualsiasi analisi l’audio di accompagnamento a un video postato sulla pagina Instagram dei “tassisti notturni di Roma” da un esponente della categoria: «Glie se so’ persi i cavalli, aoh. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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