La Biblioteca Gambalunga cambia volto e si innova | nominato il nuovo direttore

A partire da inizio giugno, la Biblioteca Gambalunga avvierà una fase di rinnovamento con l’insediamento del nuovo direttore, Paolo Zanfini. La nomina segna l’inizio di un cambiamento nella gestione della struttura, che si prepara a nuove attività e programmi. La biblioteca, situata in una sede storica, continua a essere un punto di riferimento per la comunità locale e per gli studiosi. La direzione appena assunta si concentrerà sull’organizzazione e sull’aggiornamento delle risorse offerte agli utenti.

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