Un giocatore dell'Inter ha dichiarato di essere pronto per un trasferimento in un grande club, dopo aver concluso la stagione con il Cagliari. In sala stampa, ha affermato di aver vissuto un’esperienza importante e di sentirsi motivato a fare il salto di qualità. La sua richiesta di trasferimento è stata confermata da fonti vicine al club, che stanno negoziando con altri team interessati. Nessun dettaglio sui tempi o sulle cifre dell’eventuale accordo.

Un bel po’ di adrenalina, qualche cambio di direzione e poi fino in fondo: Marco Palestra va di fretta. “Sì.sono pronto per il salto in un grande club, la stagione appena conclusa mi ha dato tantissima fiducia e consapevolezza.”, racconta l’unica luce azzurra nella notte triste (eufemismo) di Zenica, Bosnia, quando abbiamo perso il terzo Mondiale di fila. Palestra rivive il suo cammino, una strada di un giovane che da mezzala si è scoperto esterno. "Il cambio di ruolo, la mia fortuna, lo devo al mio allenatore nell’U16 dell’Atalanta Marco Fioretto e l’altro passaggio fondamentale nella mia giovane carriera è stata la stagione nell’Under 23 perché - continua - è là che ho cominciato a conoscere il calcio dei professionisti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Palestra apre all'Inter: "Sono pronto per il salto in un grande club"

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[GdS] Chivu wants Marco Palestra at all costs. reddit

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