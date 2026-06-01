Oroscopo martedì 2 giugno 2026 di Ginny | Capricorno e Vergine fanno vedere i muscoli

Martedì 2 giugno 2026, la Luna in Capricorno sostenuta da Marte influisce sui segni di Capricorno e Vergine, che mostrano maggiore determinazione. Mercurio in Cancro, di solito gentile, viene temporaneamente messo da parte. La giornata si caratterizza per uno sforzo maggiore da parte di questi segni, che si concentrano su obiettivi pratici e concreti, lasciando momentaneamente da parte la sensibilità tipica di Mercurio nel suo segno.

La dolcezza di Mercurio in Cancro viene già temporaneamente messa da parte con la Luna in Capricorno sostenuta da Marte. Segni di terra decisissimi nell'oroscopo di martedì 2 giugno 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Oroscopo 2026, la classifica dei segni più fortunati dell'anno

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