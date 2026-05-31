L’oroscopo della settimana dall’1 al 7 giugno 2026 | dolcezza e sensualità per Cancro e Pesci

Dal 1 al 7 giugno 2026, Mercurio entra nel segno del Cancro. Questo cambio di posizione influenzerà la comunicazione, rendendola più emotiva e intuitiva. La presenza di Mercurio in questo segno favorisce un approccio più autentico nelle relazioni e una maggiore sensibilità nelle interazioni. Non sono stati segnalati altri eventi planetari o cambiamenti significativi durante la settimana.

Nell'oroscopo della settimana dall’1 al 7 giugno 2026 Mercurio entra nel segno del Cancro, stimolando una comunicazione più emotiva, intuitiva e profonda, orientata alla ricerca di relazioni autentiche e rassicuranti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Oroscopo della Settimana dall1 al 7 giugno 2026

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