One Piece Card Game OP-16 Supreme Showdown | Spoiler Nuovi Leader e Uscita in Italia
Bandai ha annunciato l’uscita in Italia dell’espansione OP-16 di One Piece Card Game, intitolata Supreme Showdown. L’espansione introduce nuovi leader e sarà disponibile prossimamente nei negozi italiani. I giocatori si preparano a un nuovo ciclo di partite con questa novità, che promette di cambiare le strategie di gioco. La data di uscita ufficiale non è ancora stata comunicata, ma l’arrivo è previsto a breve.
I tavoli da gioco italiani si preparano al prossimo grande terremoto competitivo. Bandai ha tolto i veli su OP-16, l’attesa espansione di One Piece Card Game intitolata Supreme Showdown, pronta a rimescolare prepotentemente le carte in tavola. Tra nuovi Leader in grado di ribaltare il meta, artwork mozzafiato per chi punta al master set e meccaniche inedite studiate per bloccare le strategie più oppressive, le aspettative dei duellanti sono alle stelle. Clicca qui per acquistarlo subito dai nostri amici di Carte Magic In breve. Prodotto: Espansione OP-16 Supreme Showdown per il circuito One Piece Card Game.. Uscita Italia: Fine Giugno 2026 (edizione in lingua inglese). 🔗 Leggi su Nerdpool.it
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ONE PIECE CARD GAME ST-29 OP14-EB04 New Leader Battle 4
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