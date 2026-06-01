One Piece Card Game OP-16 Supreme Showdown | Spoiler Nuovi Leader e Uscita in Italia

Notizia in breve

Bandai ha annunciato l’uscita in Italia dell’espansione OP-16 di One Piece Card Game, intitolata Supreme Showdown. L’espansione introduce nuovi leader e sarà disponibile prossimamente nei negozi italiani. I giocatori si preparano a un nuovo ciclo di partite con questa novità, che promette di cambiare le strategie di gioco. La data di uscita ufficiale non è ancora stata comunicata, ma l’arrivo è previsto a breve.