Oltre 600mila euro di tasse evase sono stati scoperti grazie a un sistema di aziende create e chiuse rapidamente, che cambiavano nome ma continuavano a operare senza interrompere l’attività. Tre persone sono state condannate per aver gestito questa rete di imprese, che sfruttava questa strategia per evitare il pagamento delle imposte. L’indagine ha portato alla scoperta di molteplici società create appositamente per questo scopo.

Urbino, 1 giugno 2026 – Più di 600mila euro di tasse evase attraverso una rete di piccole imprese dell'entroterra urbinate che cambiavano titolare sulla carta ma continuavano a lavorare come prima. Si è conclusa con tre condanne l'indagine della Guardia di Finanza di Urbino che ha portato alla luce un presunto sistema di aziende "apri e chiudi" utilizzato per sfuggire al fisco. La sentenza. La sentenza è stata pronunciata il 12 maggio dal Tribunale di Urbino al termine di un procedimento penale che vedeva coinvolti cinque cittadini cinesi accusati di reati tributari nel settore del confezionamento di abbigliamento e accessori. L'inchiesta, coordinata dalla Procura di Urbino, era partita nel 2017 da controlli fiscali su quattro ditte individuali attive nell'entroterra della provincia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Oltre 600mila euro di tasse evase col sistema di aziende "apri e chiudi": 3 condanne

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