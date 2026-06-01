Offerta di lavoro | il Comune di Mandello cerca un istruttore contabile per l’Ufficio Tributi

Notizia in breve

Il Comune di Mandello del Lario ha pubblicato un avviso di mobilità esterna per assumere un istruttore contabile. La posizione è a tempo pieno e indeterminato all’interno dell’Ufficio Tributi. La selezione riguarda candidati interessati a trasferirsi volontariamente da altri enti. La procedura coinvolge la valutazione delle domande e la selezione dei candidati idonei. La pubblicazione dell’avviso è stata ufficializzata di recente. La ricerca è rivolta a professionisti con competenze specifiche in ambito contabile e tributario.