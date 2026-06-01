Offerta di lavoro | il Comune di Mandello cerca un istruttore contabile per l’Ufficio Tributi

Da leccotoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Comune di Mandello del Lario ha pubblicato un avviso di mobilità esterna per assumere un istruttore contabile. La posizione è a tempo pieno e indeterminato all’interno dell’Ufficio Tributi. La selezione riguarda candidati interessati a trasferirsi volontariamente da altri enti. La procedura coinvolge la valutazione delle domande e la selezione dei candidati idonei. La pubblicazione dell’avviso è stata ufficializzata di recente. La ricerca è rivolta a professionisti con competenze specifiche in ambito contabile e tributario.

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Il Comune di Mandello del Lario ha pubblicato un avviso di mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato all’interno dell’Ufficio Tributi.Si tratta di una procedura rivolta a dipendenti già assunti a tempo indeterminato presso altre pubbliche. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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