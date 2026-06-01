Notte Bianca a Frosinone scatta il divieto di vetro e lattine | ordinanza del sindaco per Nessun Dorma

Notizia in breve

Durante la Notte Bianca a Frosinone, tra il 1° e il 2 giugno, il sindaco ha firmato un’ordinanza che vieta il consumo di bevande in vetro e lattine. La misura mira a garantire la sicurezza pubblica, la tutela della salute e il decoro urbano durante l’evento “Nessun Dorma”. La restrizione riguarda il centro cittadino e sarà in vigore nelle ore della manifestazione.