Notte Bianca a Frosinone scatta il divieto di vetro e lattine | ordinanza del sindaco per Nessun Dorma
Durante la Notte Bianca a Frosinone, tra il 1° e il 2 giugno, il sindaco ha firmato un’ordinanza che vieta il consumo di bevande in vetro e lattine. La misura mira a garantire la sicurezza pubblica, la tutela della salute e il decoro urbano durante l’evento “Nessun Dorma”. La restrizione riguarda il centro cittadino e sarà in vigore nelle ore della manifestazione.
In occasione dell’evento “Nessun Dorma – Notte Bianca a Frosinone”, in programma tra la serata del 1° giugno e la notte del 2 giugno, il sindaco ha firmato un’ordinanza finalizzata alla tutela della salute pubblica, della sicurezza urbana e del decoro cittadino.Il provvedimento entrerà in vigore. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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