Da settimane gira un bel chiacchiericcio sul modo di gestire i wrestler da parte della AEW. Chi è abituato a come intende gli atleti la WWE si trova in difficoltà. Non riesce a misurare i grigi che il writing di Jacksonville ha ripreso da altre latitudini. Il wrestling americano made in TKO (e un tempo made in Stamford) è infatti molto polarizzato: o sei face o sei heel, o sei campione o sei jobber. Non esiste una via di mezzo. La AEW la via di mezzo è andata a prenderla altrove. Dal Giappone ad esempio oppure dal Messico, dove perdere non rappresenta un marchio. Conta più come perdi, come evolvi da quelle sconfitte, come ti muovi negli show e in che contesto sei inserito. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Non esistono dei veri jobber in AEW

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