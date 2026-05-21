Parco dei Castelli Romani Escursione da Nemi a Fontan Tempesta Alla scoperta della Salamandrina
Sabato 23 maggio alle 10.30 nel Parco dei Castelli Romani si terrà un'escursione da Nemi a Fontan Tempesta dedicata alla scoperta della Salamandrina. L'iniziativa è rivolta a chi desidera conoscere da vicino questa specie e si svolge lungo i sentieri della zona, coinvolgendo i partecipanti in un percorso naturalistico. L'evento è promosso dall'ente che gestisce il parco e prevede un'uscita guidata con osservazioni sul campo.
Cronache Cittadine NEMI (Luciana Vinci) – Sabato 23 Maggio, alle ore 10.30, il Parco dei Castelli Romani propone “Alla scoperta della Salamandrina”, L'articolo Parco dei Castelli Romani. Escursione da Nemi a Fontan Tempesta “Alla scoperta della Salamandrina” Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
Nemi - Il sentiero degli Acquedotti ed Eremo di Sant' Arcangelo ( 4K )
Sullo stesso argomento
Parco regionale dei Castelli Romani. Sostenibilità integrale. L’Ente Parco guarda al futuro valorizzando i pilastri della legge istitutivaCronache Cittadine Sostenibilità integrale PARCO REGIONALE DEI CASTELLI ROMANI (Luciana Vinci) – Nuovo slancio all’economia etica, favorendo il...
Lavinio. Falco pecchiaiolo recuperato sulla spiaggia dai Guardiaparco del Parco dei Castelli Romani e della Riserva di Tor CaldaraCronache Cittadine LAVINIO (Luciana Vinci) – Un esemplare di Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus), in evidente stato di debilitazione, è stato...
Sabato 23 maggio 2026, alle ore 10.30, il Parco dei Castelli Romani propone Alla scoperta della Salamandrina, un’escursione naturalistica gratuita da Nemi a Fontan Tempesta, inserita nel programma della Settimana Europea dei Parchi. L’escursione, facil facebook
Distese spettacolari di ranuncoli stanno trasformando i prati dei Castelli Romani in un mosaico naturale da cartolinaDistese spettacolari di ranuncoli stanno trasformando i prati dei Castelli Romani in un mosaico naturale da cartolina C’è chi li ha già ribattezzati i ... castellinotizie.it
Cucciolo di riccio salvato al Parco dei Castelli Romani: liberati anche due esemplari recuperati dalla LIPUNei giorni scorsi un cucciolo di riccio è stato consegnato ai Guardiaparco del Parco dei Castelli Romani, dove è stato immediatamente accudito e nutrito ... castellinotizie.it