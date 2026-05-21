Parco dei Castelli Romani Escursione da Nemi a Fontan Tempesta Alla scoperta della Salamandrina

Sabato 23 maggio alle 10.30 nel Parco dei Castelli Romani si terrà un'escursione da Nemi a Fontan Tempesta dedicata alla scoperta della Salamandrina. L'iniziativa è rivolta a chi desidera conoscere da vicino questa specie e si svolge lungo i sentieri della zona, coinvolgendo i partecipanti in un percorso naturalistico. L'evento è promosso dall'ente che gestisce il parco e prevede un'uscita guidata con osservazioni sul campo.

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