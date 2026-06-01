I San Antonio Spurs, guidati dal giovane francese Victor Wembanyama, hanno vinto la decisiva gara 7 contro gli Oklahoma City Thunder, campioni in carica, assicurandosi così un posto alle NBA Finals per la prima volta dal 2014. La partita si è conclusa con la vittoria dei Spurs, che ora affronteranno i New York Knicks in un rematch del 1999.

I San Antonio Spurs del fenomeno francese Victor Wembanyama hanno battuto l’altra notte i campioni in carica degli Oklahoma City Thunder nella decisiva gara 7, assicurandosi la loro prima partecipazione alle NBA Finals dal 2014. A partire dalla notte tra il 3 e il 4 giugno (ore 2:30 italiane), gli Spurs affronteranno quindi i New York Knicks per la conquista del titolo. Per il settimo anno di fila la NBA vedrà due squadre diverse in finale rispetto all’anno precedente e questa volta ha un sapore ancora più speciale. I Knicks arrivano in finale dopo 27 anni dall’ultima volta, nel 1999, quando affrontarono proprio i San Antonio Spurs i quali vinsero il loro primo titolo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Segui gli aggiornamenti su NBA.

© Ilnapolista.it - NBA Finals: Spurs e Knicks si sfidano per il titolo in un rematch del 1999

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

NBA LIVE! San Antonio Spurs vs New York Knicks December 17, 2025 NBA Cup Finals LIVE

Notizie e thread social correlati

NBA Finals: Thunder e Spurs si sfidano nella gara 7 decisivaNella settima e ultima partita delle finali NBA, Thunder e Spurs si affrontano per la vittoria.

Calendario San Antonio Spurs-New York Knicks, NBA Finals 2026: orari da gara-1 a gara-7, tv, streamingLa serie tra i San Antonio Spurs e i New York Knicks si svolgerà con sette partite, a partire da gara-1.

Temi più discussi: NBA Finals 2026: dove vedere Spurs-Knicks e orario delle partite; Playoff NBA, OKC-San Antonio: dove vedere gara 7 in tv e streaming; San Antonio Spurs alle NBA Finals 2026: è la seconda squadra più giovane di sempre; NBA Finals 2026, calendario Spurs-Knicks: date, orari italiani e storia della finale.

San Antonio Spurs alle NBA Finals 2026: è la seconda squadra più giovane di sempre @Sportando x.com

Se sei un fan dei Knicks, chi vuoi affrontare alle Finals? Spurs o OKC? reddit

NBA, per le Finals il logo e il Larry O’Brien Trophy tornano sul parquetDopo 17 anni, e numerose richieste da parte dei tifosi, per la serie che assegna il titolo la NBA ha deciso di riportare il logo delle Finals e quello del Larry O’Brien Trophy che spetterà alla squadr ... sport.sky.it

Nba finals 2026: Knicks e Spurs si sfidano su Prime Video, ecco il team di commentoScopri come seguire le Nba Finals 2026 tra New York Knicks e San Antonio Spurs su Prime Video in Italia. Orari delle partite, team di telecronaca con Danilo Gallinari e dettagli sulla sfida tra Wemban ... dtti.it