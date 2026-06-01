NBA Finals | Spurs e Knicks si sfidano per il titolo in un rematch del 1999
I San Antonio Spurs, guidati dal giovane francese Victor Wembanyama, hanno vinto la decisiva gara 7 contro gli Oklahoma City Thunder, campioni in carica, assicurandosi così un posto alle NBA Finals per la prima volta dal 2014. La partita si è conclusa con la vittoria dei Spurs, che ora affronteranno i New York Knicks in un rematch del 1999.
I San Antonio Spurs del fenomeno francese Victor Wembanyama hanno battuto l’altra notte i campioni in carica degli Oklahoma City Thunder nella decisiva gara 7, assicurandosi la loro prima partecipazione alle NBA Finals dal 2014. A partire dalla notte tra il 3 e il 4 giugno (ore 2:30 italiane), gli Spurs affronteranno quindi i New York Knicks per la conquista del titolo. Per il settimo anno di fila la NBA vedrà due squadre diverse in finale rispetto all’anno precedente e questa volta ha un sapore ancora più speciale. I Knicks arrivano in finale dopo 27 anni dall’ultima volta, nel 1999, quando affrontarono proprio i San Antonio Spurs i quali vinsero il loro primo titolo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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