Una cantante nata a Cavriago, il 1° giugno 1943, ha compiuto 83 anni. La data di nascita coincide con la congiunzione di Saturno e Urano al Sole in Gemelli, una configurazione astrologica che, secondo l’interpretazione, indica un legame tra radici solide e desiderio di reinventarsi.

N ascere con Saturno e Urano congiunti al Sole in Gemelli significa custodire insieme radici solide e un’irrefrenabile spinta a reinventarsi. Orietta Berti, Gemelli ascendente Toro, ha costruito il suo successo sulla leggerezza ironica del segno e sulla concretezza dell’ascendente: sorriso contagioso, accento emiliano e un talento vocale sostenuto da Mercurio in Toro nella casa dell’identità. Orietta Berti, l’anno della rinascita: da Sanremo alle hit con i rapper X Leggi anche › Orietta Berti bacchetta Fedez: «Sei peggiorato, il divorzio ti ha incattivito» Dagli esordi nel 1961 a oltre 16 milioni di dischi venduti, la sua voce ha attraversato epoche e confini. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nata a Cavriago (Reggio Emilia) l’1 giugno 1943, la cantante compie oggi 83 anni

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