Al Bano ha spento 83 candeline e si è recato a Lourdes per una preghiera. Recentemente ha commentato le accuse di Romina e ha parlato delle ferite legate a Ylenia, che impediscono il dialogo tra i due. Le tensioni tra i due artisti continuano, con dichiarazioni che alimentano le divisioni. Nessuna comunicazione ufficiale è stata annunciata tra loro da mesi. La famiglia rimane al centro delle tensioni pubbliche.

? Punti chiave Perché le ferite legate a Ylenia impediscono ancora il dialogo?. Come ha reagito Al Bano alle recenti accuse di Romina?. Quali segreti della salute del tenore hanno segnato la sua resilienza?. Cosa spinge Al Bano a rifiutare ogni forma di vittimismo?.? In Breve Compleanno celebrato il 20 maggio a Lourdes con Loredana Lecciso e i figli.. Il conflitto con Romina Power è alimentato dal lutto per la figlia Ylenia.. Il tenore ha superato problemi di salute tra cui tumore alla prostata e ischemia.. La filosofia di vita del cantante deriva dagli insegnamenti ricevuti dal padre.. Al Bano ha spento 83 anni a Lourdes il 20 maggio scorso, tra una preghiera nella grotta della Madonna e nuove, feroci parole lanciate contro Romina Power. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Al Bano compie 83 anni: tra preghiera a Lourdes e attacco a Romina

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Al Bano compie 83 anni: «Ho scelto Lourdes per festeggiare, mi auguro la salute»

Sullo stesso argomento

Al Bano compie 83 anni, l’attacco a Romina Power: “Non vivo di vittimismo, ho avuto il coraggio di rifarmi una vita”Al Bano ha compiuto 83 anni e ha festeggiato insieme alla compagna Loredana Lecciso.

Al Bano compie 83 anni: l’omaggio di Angela Franchini al cantante? Domande chiave Chi è l'avvocata che ha inviato il messaggio speciale ad Albano? Come può la musica del cantante aiutare la città di Matera? Perché...

Al Bano compie 83 anni, l’attacco a Romina Power: Non vivo di vittimismo, ho avuto il coraggio di rifarmi una vitaAl Bano ha compiuto 83 anni e ha festeggiato insieme alla compagna Loredana Lecciso. Il cantante ha anche lanciato un attacco alla ex moglie Romina Power dopo le recenti tensioni: Io ho avuto il ... fanpage.it

Al Bano compie 83 anni: Ho scelto Lourdes per festeggiare, mi auguro la salute. Sanremo? Voglio tornarciSono giornate all’insegna della spiritualità per Al Bano Carrisi. Il cantante ha pubblicato Madre, il nuovo singolo dedicato ... msn.com

Auguroni ad Al Bano che compie 83 anni e la sua voce resta uno dei simboli più riconoscibili della musica italiana wonderchannel.it/auguroni-ad-al… x.com