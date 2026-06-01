Nasconde immobili ereditati per ottenere il reddito di cittadinanza | condanna definitiva per un 54enne
Un uomo di 54 anni è stato condannato definitivamente per aver nascosto immobili ereditati, ottenendo il reddito di cittadinanza dichiarando un patrimonio inferiore a quello reale. La sentenza conferma che aveva fornito informazioni false sulla propria situazione patrimoniale. I controlli hanno accertato l’esistenza di proprietà non dichiarate, utilizzate per percepire il beneficio senza averne diritto. La condanna riguarda anche la frode ai danni dello Stato, legata alla dichiarazione mendace.
Aveva ottenuto il reddito di cittadinanza dichiarando una situazione patrimoniale risultata non corrispondente a quella reale. Per questo un cinquantaquattrenne di Canicattì è stato condannato in via definitiva a un anno di reclusione, con pena sospesa. La decisione è arrivata dalla Cassazione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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