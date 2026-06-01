Nasconde immobili ereditati per ottenere il reddito di cittadinanza | condanna definitiva per un 54enne

Notizia in breve

Un uomo di 54 anni è stato condannato definitivamente per aver nascosto immobili ereditati, ottenendo il reddito di cittadinanza dichiarando un patrimonio inferiore a quello reale. La sentenza conferma che aveva fornito informazioni false sulla propria situazione patrimoniale. I controlli hanno accertato l’esistenza di proprietà non dichiarate, utilizzate per percepire il beneficio senza averne diritto. La condanna riguarda anche la frode ai danni dello Stato, legata alla dichiarazione mendace.