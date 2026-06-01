Nasce l’Area Bee arnia didattica nel giardino di via Pertini
Nel giardino di via Pertini ad Arese è stata installata un’arnia didattica, chiamata “Area Bee”. Il Comune ha avviato un progetto per creare questa struttura, destinata a ospitare le api e a essere utilizzata come spazio educativo. L’arnia è stata posizionata nell’area verde, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza sull’apicoltura e l’ecosistema delle api.
Le api trovano casa ad Arese: il Comune ha avviato un percorso per la creazione di una “Area Bee“, un progetto innovativo prevede l’installazione e la gestione di un’arnia didattica nell’area verde di via Pertini. L’Area Bee sarà solo il punto di partenza per una serie di appuntamenti e visite guidate curati da esperti apicoltori e divulgatori ambientali. "La sostenibilità ambientale è uno dei temi che ci sta a cuore e l’avvio di questo progetto si avvicina a un impegno che avevamo assunto nel nostro programma elettorale, ovvero quello di progettare corridoi ecologici delle api per stimolare la biodiversità. Questo perché la natura deve tornare a essere protagonista dei nostri spazi comuni – sottolinea l’assessore alla partecipazione e cittadinanza attiva Denise Scupola –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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Bee…B per nave grande…le corvette possono essere grandi…più pezzi di corvette di sicuro….sì, questo è l'aggiornamento! reddit