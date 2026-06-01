Nasce il rimborso per ritardi in autostrada Tratto chiuso in Slovenia | preoccupano tir pronti a riversarsi in A4

Da oggi, 1 giugno, è in vigore una delibera dell’Autorità di regolazione dei trasporti che prevede rimborsi parziali o totali sui biglietti autostradali per gli automobilisti in caso di ritardi. Nel frattempo, in Slovenia è stato chiuso un tratto autostradale, causando preoccupazione per il possibile afflusso di tir che potrebbero riversarsi sull’A4.

Cambiano le cose sulle autostrade italiane. È entrata in vigore oggi, 1° giugno, una delibera dell'Autorità di regolazione dei trasporti che sancisce rimborsi parziali e totali sul biglietto per gli automobilisti che percorrono le autostrade. Un varo destinato anche ai veicoli stranieri e che. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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