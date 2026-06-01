Napoli toghe sotto controllo | quando la Procura spia la difesa

La Procura ha avviato un’indagine sulla presenza di dispositivi di ascolto all’interno di un ufficio legale nel capoluogo campano. Secondo quanto emerso, le forze dell’ordine avrebbero monitorato le conversazioni della difesa senza autorizzazione giudiziaria. La procedura, ancora in fase preliminare, coinvolgerebbe anche analisi di registrazioni e intercettazioni ambientali. Nessun dettaglio è stato fornito sui soggetti coinvolti o sui motivi dell’indagine.

Roma, 1 giu – C’è una domanda di fondo, semplice e lineare eppure drammaticamente elusa, che nessuno tra i pasdaran del giustizialismo nostrano ha il coraggio di porsi: in uno Stato di diritto, chi controlla i controllori? Quello che sta accadendo al Tribunale di Napoli, sotto la gestione del procuratore capo Nicola Gratteri, non è un semplice “incidente di percorso”, una bazzecola burocratica o una delle tante polemiche estive tra addetti ai lavori. È un fatto enorme, macroscopico. È una spia d’allarme rossa e accecante che si accende nel cuore pulsante delle istituzioni democratiche e ci urla una verità inquietante: siamo ormai in una Nazione in cui nessuno può più essere sicuro di non essere spiato, nemmeno chi indossa una toga per difendere i cittadini e la Costituzione. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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