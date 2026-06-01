Napoli morta Immacolata Panico | era sparita da ieri

Immacolata Panico, 22 anni, è stata trovata senza vita al Centro Direzionale. La ragazza di Pomigliano era scomparsa ieri mattina, 31 maggio. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause del decesso. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze del ritrovamento o sulle eventuali motivazioni. La notizia è stata confermata dalle autorità locali.

Purtroppo è stata ritrovata senza vita al Centro Direzionale Immacolata Panico, la 22enne di Pomigliano di cui si erano perse le tracce dalla mattinata di ieri, domenica 31 maggio. A fare la macabra scoperta sono stati i carabinieri della Compagnia di Poggioreale. Le circostanze della tragedia sono ancora da chiarire. Non si esclude il gesto estremo. Sul posto, oltre ai militari dell'Arma per i rilievi, sono presenti anche i Vigili del Fuoco e il magistrato di turno. In queste ore si era registrata una forte mobilitazione sui social network per ritrovare la 22enne. Tanti gli appelli lanciati da parenti e amici. Purtroppo il tragico epilogo è stato comunicato dai carabinieri poco fa. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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