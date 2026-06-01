Napoli è di Immacolata Panico il corpo ritrovato senza vita

È stato trovato senza vita, pochi minuti fa, il corpo di una ragazza nel Centro Direzionale di Napoli. La giovane era distesa su una delle piazze dell’area, senza segni di lotta visibili. Sul posto sono arrivati gli agenti e il medico legale per i rilievi. La vittima è stata identificata come Immacolata Panico. Le autorità stanno indagando sulle cause del decesso.

Tempo di lettura: < 1 minuto È stato ritrovato, pochi minuti fa, il corpo senza vita di una giovanissima al Centro Direzionale di Napoli. Le forze dell’ordine sono sul posto per chiarire la dinamica e le cause di quello che sembra essere un suicidio. IN AGGIORNAMENTO Terminano con un terribile epilogo le ricerche della giovanissima di Pomigliano d’Arco. Il corpo senza vita ritrovato, pochi minuti fa al Centro Direzionale di Napoli è di Immacolata Panico, 22 anni. La ragazza era scomparsa nella mattinata di domenica 31 maggio. Le forze dell’ordine avevano avviato gli accertamenti per chiarire le circostanze e le cause che l’avrebbero portata ad allontanarsi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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