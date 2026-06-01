Nel centro storico di Napoli, i carabinieri hanno effettuato controlli intensivi, con l’aiuto della Polizia Municipale e dell’Asl. Durante l’operazione sono stati arrestati due persone e identificate otto altre che sono state denunciate. Le forze dell’ordine hanno controllato locali e persone, verificando il rispetto delle norme e la presenza di eventuali irregolarità. Nessun dettaglio è stato fornito sui motivi specifici degli arresti o delle denunce.

Operazione straordinaria dei carabinieri nel centro storico di Napoli, dove sono stati intensificati i controlli sul territorio con il supporto della Polizia Municipale e del personale dell’Asl. Nel corso delle verifiche sono finite in manette due persone. Il primo arresto ha riguardato un 37enne napoletano, già conosciuto dalle forze dell’ordine, trovato in possesso di un documento d’identità falso valido per l’espatrio. Il secondo arrestato è un 38enne sorpreso mentre stava smontando e rubando componenti da un’auto parcheggiata. Quest’ultimo è stato inoltre denunciato per aver violato le disposizioni di un foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Napoli. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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© Teleclubitalia.it - Napoli, controlli nel centro storico: due arresti e otto denunce

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Napoli, la protesta dei residenti: Centro storico invivibile, stop movida selvaggia

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