Musei e parchi archeologici aperti e gratuiti il 2 giugno | cosa visitare e orari l’elenco per Regione

Il 2 giugno, Festa della Repubblica, musei e parchi archeologici italiani saranno aperti e senza biglietto. Gli orari variano a seconda delle strutture e delle regioni, con molte che apriranno le porte al pubblico dalle prime ore del mattino fino al tardo pomeriggio. L'elenco completo delle aperture e delle modalità di accesso è disponibile online, con indicazioni specifiche per ogni regione. Non sono previste chiusure o restrizioni particolari in occasione di questa giornata.

Il 2 giugno, Festa della repubblica, i musei e i parchi archeologici italiani saranno aperti e gratuiti. Ecco una lista di luoghi da visitare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Domenica 3 maggio musei, parchi archeologici e luoghi di cultura aperti gratuitamente. In Sicilia di

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