Il portiere è stato riscattato dal Sassuolo dopo aver giocato in prestito. Tuttavia, le sue recenti dichiarazioni di alcuni mesi fa hanno creato incertezza sul suo prossimo percorso. Ora, il club si trova di fronte a una decisione da prendere sulla sua posizione contrattuale e sul futuro in squadra. La situazione rimane in sospeso fino a ulteriori sviluppi ufficiali.

Muric è stato riscattato dal Sassuolo, ma ora si apre un bivio per il suo futuro viste le sue dichiarazioni di qualche mese fa.. Il calciomercato del Sassuolo fa registrare un movimento ufficiale di grande spessore, destinato a far discutere nelle prossime settimane. La dirigenza neroverde ha infatti deciso di esercitare il diritto di opzione per Arijanet Muric, acquisendo l’intero cartellino del portiere kosovaro a titolo definitivo dall’ Ipswich Town – lo riporta Fabrizio Romano. Si tratta di un’operazione finanziaria di assoluto rilievo, conclusa sulla base di 7 milioni versati nelle casse della compagine inglese. Tuttavia, dietro a questa mossa della dirigenza emiliana si nasconde un intricato giallo legato alla reale permanenza dell’estremo difensore in Italia. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Muric riscattato dal Sassuolo, ma ora inizia il rebus: le parole del portiere aprono un bivio per il suo futuro

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