Müntavegia Beer Best
Notizia in breve
A Montevecchia si terrà il 5 e 6 giugno la terza edizione della Müntavegia Beer Fest, organizzata da ProMontevecchia e patrocinata dal Comune. L’evento si svolgerà presso l’Area Impianti Sportivi.
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Montevecchia si prepara ad accendere i motori della terza edizione della Müntavegia Beer Fest. L'evento, patrocinato dal Comune di Montevecchia e organizzato da ProMontevecchia, torna il 5 e 6 giugno 2026 presso l'Area Impianti Sportivi. La manifestazione nasce con una formula armonica che mette. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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