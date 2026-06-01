MotoGp Tardozzi | Marquez si è gestito dobbiamo avere pazienza

Marc Marquez ha affrontato il circuito del Mugello con un ritmo controllato, secondo quanto dichiarato dal suo team. Tardozzi ha affermato che il pilota si è gestito durante la gara e che serve tempo per vedere miglioramenti concreti. Il circuito, noto per la sua difficoltà, ha messo alla prova la condizione fisica e la progressione del campione. Nessun dettaglio sui tempi o sulle posizioni ufficiali, solo l’indicazione di un approccio prudente da parte di Marquez.

Bologna, 1 giugno 2026 - Il Mugello è da sempre considerato uno dei circuiti più affascinanti e impegnativi del calendario: ecco perché rappresentava il banco di prova ideale per valutare i progressi compiuti da Marc Marquez dopo l’operazione. I sali scendi, le curve veloci e i continui cambi di direzione, il tracciato italiano mette alla prova il fisico dei piloti e richiede una perfetta sintonia tra uomo e motocicletta. Per Marquez è stata l'occasione di confrontarsi nuovamente con i migliori interpreti della categoria su una pista dove il margine d'errore è ridotto al minimo. Il campione spagnolo ci ha provato fino a che la condizione gli ha consentito di lottare con i più giovani e rampanti piloti, poi è calato nell’ultima parte di gara ma nel complesso il numero 93 può essere stato soddisfatto di come è andata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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