motogp lo stile sale in pista

In MotoGP, alcuni piloti hanno partecipato a una sfilata con abiti di alta moda durante il weekend di gara. L’evento si è svolto nel paddock, con i corridori che hanno sfilato in passerella indossando capi di stilisti noti. La manifestazione ha coinvolto anche altri professionisti del settore moda, creando un ponte tra il mondo delle corse e quello dell’alta moda. La sfilata si è svolta prima della gara, attirando l’attenzione di pubblico e media.

Dopo la Formula 1, è il mondo delle due ruote ad attirare l’attenzione del mondo fashion. Le prime partnership coinvolgono PDF, Pininfarina, Dan John e TRC. Quella tra moda e motori è una liaison di lungo corso. Basti pensare che, solo negli ultimi giorni, il parco di Villa Olmo a Como ha inaugurato la mostra Helmut Newton. Cars, mentre a Modena, in concomitanza con l’edizione 2026 di Motor Valley Fest, è stata inaugurata la retrospettiva. Una storia italiana di moda e motori alla Chiesa di San Carlo con creazioni firmate, tra gli altri, da Giorgio Armani, Valentino Garavani, Roberto Capucci, Moschino. Una combo vincente, quella tra stile e velocità, che dal 2010 ha anche un museo dedicato a Malaga in Spagna. 🔗 Leggi su Panorama.it

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