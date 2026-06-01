Motociclista contro auto a Colico paralizzata la SS36

Notizia in breve

Un incidente tra un motociclista e un’auto ha causato il blocco totale della SS36 in direzione Nord nel primo pomeriggio di oggi. L’impatto ha provocato lunghe code e la paralisi del traffico, già intenso a causa del ponte festivo. La strada è rimasta chiusa per diverse ore, creando disagi ai mezzi in transito. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte. La circolazione è ripresa solo in serata.