Motociclista contro auto a Colico paralizzata la SS36
Un incidente tra un motociclista e un’auto ha causato il blocco totale della SS36 in direzione Nord nel primo pomeriggio di oggi. L’impatto ha provocato lunghe code e la paralisi del traffico, già intenso a causa del ponte festivo. La strada è rimasta chiusa per diverse ore, creando disagi ai mezzi in transito. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte. La circolazione è ripresa solo in serata.
Un incidente occorso nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 1 giugno, ha completamente bloccato la SS36 in direzione Nord: lunghissime code si sono formate infatti dopo l'ora di pranzo, paralizzando il traffico in una giornata già “calda” per via del ponte festivo. Come informa Anas, a causa di un. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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