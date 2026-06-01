Morto Gianni Mattioli | l' ex ministro tra i padri dell' ambientalismo italiano era nato a Genova
È morto a 86 anni Gianni Mattioli, nato a Genova nel 1940. È stato deputato per quattro legislature e ha ricoperto il ruolo di ministro per le Politiche comunitarie nel governo Amato. In precedenza, ha anche servito come sottosegretario al ministero dei Lavori pubblici. È riconosciuto come uno dei fondatori dell’ambientalismo italiano.
È morto a 86 anni Gianni Mattioli, fisico, ex ministro e tra i padri dell'ambientalismo italiano.Mattioli, nato a Genova il 29 gennaio 1940, è stato deputato per quattro legislature, ministro per le Politiche comunitarie nel governo Amato, sottosegretario al ministero dei Lavori pubblici negli. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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È morto Gianni Mattioli, uno dei padri dellecologismo italiano. Aveva 86 anni
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