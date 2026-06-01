Morto Gianni Mattioli | l' ex ministro tra i padri dell' ambientalismo italiano era nato a Genova

Notizia in breve

È morto a 86 anni Gianni Mattioli, nato a Genova nel 1940. È stato deputato per quattro legislature e ha ricoperto il ruolo di ministro per le Politiche comunitarie nel governo Amato. In precedenza, ha anche servito come sottosegretario al ministero dei Lavori pubblici. È riconosciuto come uno dei fondatori dell’ambientalismo italiano.