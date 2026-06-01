Montefusco Santa Paolina e Torrioni disegnano la loro nuova identità | al via il contest di 2 VITE

Montefusco, Santa Paolina e Torrioni lanciano un contest di 2 V.I.TE per creare una nuova identità visiva. Questi tre comuni, storicamente collegati, intendono rappresentare la loro relazione attraverso un progetto condiviso. La selezione coinvolge partecipanti che dovranno proporre soluzioni grafiche per simboleggiare la loro storia e identità comune. L’iniziativa mira a rafforzare il senso di appartenenza tra le comunità locali.

Per secoli sono stati parte di un unico sistema territoriale. Oggi Montefusco, Santa Paolina e Torrioni provano a raccontare quella storia comune attraverso una nuova identità visiva. È questo l'obiettivo del contest promosso nell'ambito del progetto 2 V.I.TE., che chiama a raccolta studenti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

L’Abitare dei bambini. Gli alunni disegnano la loro ‘città ideale’ al festival Con-vivereDurante il festival Con-vivere, gli studenti sono stati invitati a disegnare la loro idea di città ideale, riflettendo sul concetto di abitare.

Poste Italiane, via ai lavori Polis nell'ufficio di Santa PaolinaPoste Italiane ha avviato lavori di ammodernamento presso l’ufficio postale di Santa Paolina, nell’ambito del progetto Polis.

Argomenti più discussi: Il Food&Wine Festival che illumina i borghi; In Irpinia il Food & Wine Festival dei borghi; Food&Wine Festival: tra borghi, cucina, arte e comunità; Un borgo, un drago e nove cantine: il Food & Wine Festival arriva in Irpinia.

Santa Paolina, doppia truffa per migliaia di euro a due persone del paese, presi i responsabiliDoppia truffa online ai danni di due persone di Santa Paolina. I carabinieri della Stazione di Montefusco, a seguito delle querele presentate e dopo pochi giorni di mirate indagini, sono riusciti ad ... ilmattino.it