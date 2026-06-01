A Napoli, più di 1600 persone hanno partecipato alla presentazione della nuova collezione primavera-estate 2026 di Noemi Nasti. L’evento si è svolto presso l’Hbtoo, attirando un pubblico numeroso e vario. La sfilata ha presentato i capi della collezione, con un’attenzione particolare ai dettagli e ai materiali utilizzati. La partecipazione ha superato le aspettative, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente.

Straordinario successo e atmosfere glam a Napoli con oltre 1600 persone accorse all’Hbtoo per celebrare la designer Noemi Nasti, in occasione della presentazione ufficiale della sua nuova collezione SS26 “The Architecture of Woman” e dell’esclusiva apertura dell’area espositiva e vendita by Unique Dress. Un evento all’insegna dell’hype che ha registrato un doppio sold out: da un lato, infatti, le presenze da record nella suggestiva location di Coroglio con una vera e propria community di giovanissimi in attesa fin dalle prime ore del mattino; dall’altro, le vendite andate subito a ruba nell’Hub by Unique Dress, a conferma della dirompente ascesa del brand. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Moda, oltre 1600 presenze per Noemi Nasti e la sua nuova Collezione SS26

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Oltre 1600 presenze per Noemi Nasti e la sua nuova collezione ss26 “The architecture of woman”

Pierre Mantoux presenta la collezione Beachwear SS26Pierre Mantoux ha presentato la sua collezione di beachwear per la primavera-estate 2026.

Evento Glam a Napoli per Noemi Nasti: followers e vip al suo primo fashion showBig event per Noemi Nasti: la giovane influencer napoletana da più di 90 mila followers dopo aver indossato su instagram bikini e outfit da mare ha presentato ufficialmente al pubblico ... ilmattino.it

Oltre 1600 presenze per Noemi Nasti e la sua nuova collezione ss26 The architecture of womanÈ un lavoro meno vistoso, più lento, ma è quello che permette di trovare ciò che conta davvero. Noi continuiamo a farlo leggendo, verificando e seguendo le tracce giuste anche quando non sono le più ... napolitoday.it