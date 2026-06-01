Durante una parata militare organizzata recentemente dall’Armenia a Erevan, sono stati mostrati missili indiani e droni cinesi. L’evento ha attirato l’attenzione per la presenza di queste apparecchiature, che rappresentano un incremento delle forniture di armi provenienti da India e Cina nella regione del Caucaso. La parata si è svolta in occasione di una festività ufficiale e ha incluso anche altre attrezzature militari. La presenza di questi sistemi di armamento evidenzia le relazioni di cooperazione tra i paesi asiatici e l’area caucasica.

Durante la parata militare recentemente organizzata dall’Armenia a Erevan per la Festa della Repubblica, il governo guidato da Nikol Pashinyan è stata l'occasione per mostrare al mondo intero la trasformazione delle proprie forze armate dopo le conseguenze dei conflitti con l'Azerbaigian nel Nagorno-Karabakh. Il messaggio lanciato dalla capitale armena è apparso inequivocabile: ridurre la dipendenza dalla Russia e costruire un apparato militare più moderno attraverso una rete di fornitori internazionali. Le nuove armi dell’Armenia. In piazza sono sfilati sistemi d'arma provenienti da sette Paesi diversi, un'immagine che fotografa il nuovo orientamento strategico di Erevan in una regione dove gli equilibri di sicurezza restano fragili e in continua evoluzione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Missili indiani e droni cinesi: il nuovo arsenale che scuote il Caucaso

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Russia Is FURIOUS! India & Ukraine's New Military Deal Nobody Saw Coming

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?Movimento approssimativo dei droni d'attacco(tra cui kamikaze Shahed/Geran) e missili (da crociera,ipersonici,balistici e uno balistico a raggio intermedio #Oreshnik) durante il massiccio attacco notturno della #Russia all' #Ukraine. #RussiaIsATerroristStat x.com

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