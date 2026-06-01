Minacce e abusi sulla nave della Marina | al via il processo per tre militari

È iniziato il processo a tre ufficiali della Marina accusati di aver commesso maltrattamenti, violenze e minacce contro militari di grado inferiore. Tra le accuse figurano anche abusi sessuali nei confronti di alcune soldatesse. Le accuse riguardano comportamenti avvenuti a bordo di una nave militare. Il procedimento giudiziario coinvolge anche un giovane militare di Frignano. Le udienze sono in corso presso il tribunale competente.

Al via il processo a carico di tre ufficiali della Marina accusati di maltrattamenti, violenza e minacce contro militari di grado inferiore, tra cui un giovane di Frignano, ma anche di abusi sessuali nei confronti di alcune soldatesse.Nel corso dell’udienza, le difese dei tre imputati hanno. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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S1: Episode 13 - Voyeurism and the united states National Security Agency (NSA)

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