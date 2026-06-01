Milner ex centrocampista da record di Liverpool e Manchester City si ritira | È stato un privilegio incredibile

James Milner, ex centrocampista con il record di presenze nella Premier League, ha annunciato il ritiro dal calcio professionistico all’età di 40 anni. Milner ha giocato per club come Liverpool e Manchester City durante la sua carriera. La decisione è stata comunicata pubblicamente, senza ulteriori dettagli sui motivi. L’atleta ha definito il suo percorso come “un privilegio incredibile”.

2026-06-01 10:58:00 Breaking news: James Milner – detentore del record di presenze nella storia della Premier League – ha annunciato il suo ritiro dal calcio professionistico all’età di 40 anni. Milner era in scadenza di contratto con il Brighton e ha deciso di appendere le scarpe al chiodo dopo una straordinaria carriera di 24 anni nella massima serie. Dopo aver debuttato con il Leeds a 16 anni nel 2002, ha continuato a giocare per Newcastle United, Aston Villa, Manchester City, Liverpool e Brighton. Ha anche vinto 61 presenze con l’Inghilterra ed era famoso per la sua dedizione al gioco. Milner ha battuto il record di Gareth Barry per il maggior numero di presenze in Premier League a febbraio, giocando la sua 654esima partita con il Brighton contro il Brentford. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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James Milner! Premier League Record breaker's incredible Premier League Journey

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