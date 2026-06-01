? Punti chiave Come influiscono i 10 milioni di quintali di latte estero sui prezzi?. Perché l'Italian sounding minaccia i profitti dei formaggi DOP italiani?. Quali regole doganali potrebbero obbligare l'indicazione dell'origine sulla materia prima?. Cosa rischiano gli allevatori nazionali a causa della mancanza di trasparenza?.? In Breve Esportazioni record di 680 milioni di chilogrammi di prodotti caseari nel 2025.. Grana Padano e Parmigiano Reggiano guidano il valore della Dop Economy nazionale.. Importazione annuale di 10 milioni di quintali di latte e 4,3 milioni di derivati.. Richiesta di revisione norme doganali ai valichi del Brennero e nei porti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milk Economy: il comparto lattiero-caseario tocca i 31 miliardi di euro

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