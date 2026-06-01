Milano scende | difesa in calo e sbalzi energetici per crisi Medio Oriente

I titoli del settore difesa, tra cui uno dei principali, hanno registrato un calo superiore all’8%. La decisione di Teheran di modificare le proprie politiche ha avuto un impatto diretto sui prezzi del petrolio, causando oscillazioni di mercato. La situazione ha contribuito a una giornata negativa per i titoli legati alla difesa, con effetti visibili sui mercati finanziari di Milano. Gli investitori monitorano attentamente le evoluzioni legate alla crisi nel Medio Oriente.

? Domande chiave Perché i titoli della difesa come Avio hanno perso oltre l'8%?. Come influisce la decisione di Teheran sui prezzi del petrolio?. Quali titoli energetici stanno beneficiando della crisi in Medio Oriente?. Cosa determinerà la stabilizzazione dei titoli industriali italiani nei prossimi giorni?.? In Breve Avio crolla dell'8,45%, Fincantieri perde 3,97% e Leonardo cala del 3,58%.. Tenaris sale del 3,22%, Saipem del 2,77% ed Eni del 2,17%.. Teheran sospende trattative USA chiedendo ritiro truppe israeliane da Gaza e Libano.. Il Ftse Mib chiude in calo dello 0,52% a 49.775 punti..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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