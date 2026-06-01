Milano Marittima capitale del turismo pet-friendly | successo per la prima Dog parade

Da ravennatoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Milano Marittima si è svolta la prima edizione di Dog parade-Pet in the City, organizzata dalla Pro Loco locale in collaborazione con Robinson Pet Shop. La manifestazione ha visto le vie della città diventare un punto di incontro tra famiglie, operatori del settore e associazioni animaliste. La kermesse ha coinvolto numerosi partecipanti e ha promosso il turismo pet-friendly nella località.

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A Milano Marittima si è conclusa la prima edizione di Dog parade-Pet in the City, la manifestazione promossa dalla Pro Loco locale in collaborazione con Robinson Pet Shop e che ha trasformato le vie della città in un punto di incontro per famiglie, operatori del settore, associazioni animaliste. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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