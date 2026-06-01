Milano Marittima capitale del turismo pet-friendly | successo per la prima Dog parade

Notizia in breve

A Milano Marittima si è svolta la prima edizione di Dog parade-Pet in the City, organizzata dalla Pro Loco locale in collaborazione con Robinson Pet Shop. La manifestazione ha visto le vie della città diventare un punto di incontro tra famiglie, operatori del settore e associazioni animaliste. La kermesse ha coinvolto numerosi partecipanti e ha promosso il turismo pet-friendly nella località.