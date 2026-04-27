A Milano Marittima arriva la Dog Parade Ci sarà anche il fenomeno di Instagram DoggoDaiily
Se pensavate che il glamour di Milano Marittima fosse riservato solo agli umani, preparatevi a cambiare idea. Il 30 e 31 maggio 2026, la perla dell'Adriatico si trasforma nella capitale del lifestyle a quattro zampe con "Dog Parade – Pet in the City". L’evento, parte integrante del palinsesto.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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Aggiornamenti e dibattiti
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Ciao! Ho cercato con la lentina, ma “Milano marittima” mi rimanda a Milano… per caso avete suggerimenti su dove mangiare veg a MiMa Anche ristoranti in spiaggia/ bagni. Grazie !!!! - facebook.com facebook