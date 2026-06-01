Milan senti Pochettino | Pulisic che prestazione! Sono contento

Notizia in breve

Mauricio Pochettino ha commentato la prestazione di Christian Pulisic dopo la vittoria degli Stati Uniti sul Senegal, 3-2. Il tecnico ha espresso soddisfazione per il contributo dell’attaccante del Milan, sottolineando la sua buona performance. Pulisic ha segnato uno dei gol decisivi durante la partita. La vittoria ha visto gli Stati Uniti prevalere grazie alle azioni offensive di Pulisic, che ha giocato un ruolo chiave nel risultato finale.