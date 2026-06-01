Christian Pulisic avrebbe chiesto 8 milioni di euro a stagione per il rinnovo con il Milan. Nel frattempo, l’Ordine ha riferito che Luka Modric si è inserito molto bene nel gruppo a Milanello. La situazione di Pulisic rimane in bilico, mentre Modric si è adattato rapidamente alla nuova squadra. Non ci sono altre novità ufficiali sui rinnovi o sugli acquisti recenti.

Si continua a parlare del futuro del Milan che si potrebbe accendere a partire dalle prossime settimane. Occhio anche ai possibili rinnovi in casa rossonera: fare il punto della situazione è il giornalista Franco Ordine che ha scritto un pezzo molto lungo per Il Corriere dello Sport parlando del possibile futuro di Luka Modric e Christian Pulisic con il Diavolo. Entrambi potrebbero rinnovare il proprio contratto in essere con il Milan, anche se ci sono ostacoli da superare. "Modric a Milanello si è inserito perfettamente, la figlia gioca nel settore femminile, ha voglia di restare". Parla così Ordine sul futuro del centrocampista croato, che ha un'opzione nel suo contratto per giocare ancora un'altra stagione con il Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Ordine: “Modric inserito benissimo a Milanello. Pulisic un caso”, i dettagli

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Luka Modric vs Inter Milan

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