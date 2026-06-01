Il Napoli di Allegri ha mostrato interesse per Rabiot, che potrebbe lasciare il suo attuale club dopo una sola stagione. Il centrocampista francese ha aperto alla possibilità di trasferirsi, mentre i rossoneri hanno presentato una richiesta ufficiale. La trattativa tra le parti è in corso, con incontri e negoziati in atto. Finora, non sono state rese note le cifre dell’eventuale accordo.

Il centrocampista francese Adrien Rabiot valuta l'addio al Milan per ritrovare il suo mentore Massimiliano Allegri all'ombra del Vesuvio e ritornare in Champions League. Il calciomercato estivo, al via ufficialmente il prossimo 29 giugno, promette di accendersi sull'asse Milano-Napoli. Il centrocampista francese Adrien Rabiot (classe 1995) è fortemente tentato dalla prospettiva di seguire Massimiliano Allegri nella sua nuova avventura sulla panchina del Napoli. Il tecnico toscano, pronto a legarsi ai partenopei con un accordo biennale dopo che avrà risolto i vincoli contrattuali con il Milan, ha individuato nel francese l'innesto ideale per il suo centrocampo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, il Napoli di Allegri tenta Rabiot: l’apertura del giocatore e la richiesta dei rossoneri

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