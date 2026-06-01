Un giocatore del settore giovanile del Milan potrebbe tornare in rosa. La società sta considerando di riprendere un talento che aveva lasciato il club in passato. La decisione rientra nel progetto di rafforzamento della squadra giovanile e di integrazione con la prima squadra. La questione è ancora in fase di valutazione, e non sono stati comunicati dettagli ufficiali sul nome del giocatore o sui tempi di eventuale ritorno.

Il Milan deve ancora capire e decidere il suo futuro: mancano ancora l'amministratore delegato, il direttore sportivo e un allenatore. Il ruolo di AD potrebbe essere completato da Massimo Calvelli, anche solo momentaneamente. Una delle strade più calde in questo momento è quella che porta a Ralf Rangnick come possibile direttore tecnico: l'attuale CT dell'Austria vorrebbe decidere tutto lui sotto il punto di vista dell'area sportiva. In panchina potrebbe arrivare Oliver Glasner, che ha lasciato il Crystal Palace dopo aver vinto la Conference League. Se il Milan dovesse affidarsi totalmente a questo progetto, si punterebbe molto sui giovani talenti da valorizzare nel Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, con il progetto Rangnick c’è un giocatore da riprendere: riporta a casa Liberali

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